محافظة بغداد ترفع اسماء المحالين على التقاعد للإسراع بإطلاق رواتب المتعينين بالتربية

2020/05/11 | 09:55 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت محافظة بغداد،امس الاحد، رفع جميع اسماء المتقاعدين الى وزارة المالية لغرض اطلاق رواتب المتعينين الجدد في مديريات التربية الست.وقالت مديرية اعلام المحافظة في بيان تلتقه وكالة صدى انه “تم رفع جميع اسماء المتقاعدين الى وزارة المالية لغرض اطلاق رواتب المتعينين الجدد في مديريات التربية الست”، مبينة ان “هذا الإجراء يأتي بناء على توجيهات

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