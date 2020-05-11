مصدر امني لـ “العهد نيوز”: العثور على جثتي مدنيين اثنين شمال شرقي بعقوبة

2020/05/11 | 09:55 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد افاد مصدر امني، بان قوة امنية عثرت على جثتي مدنيين ، بعد اختطافهما الليلة الماضية قرب خانقين، شمال شرق بعقوبة مركز محافظة ديالى .وقال المصدر لـ “العهد نيوز”، ان “قوة امنية عثرت على جثتين، احداهما مختار قرية من اهالي قرية مخياس بضواحي خانقين ، بعد اختطافهما من قبل داعش الليلة الماضية “.واضاف […]

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