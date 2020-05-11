محافظ بابل يوجه بإيقاف العمل لنظام الزوجي والفردي لمركبات السير

2020/05/11 | 09:55 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجّه محافظ بابل حسن منديل السرياوي، اليوم الاثنين، بإيقاف العمل بنظام الزوجي والفردي في المحافظة.وقال السرياوي، في حديث صحفي تابعته “العهد نيوز”، إنه “تم إيقاف العمل بنظام الفردي والزوجي والسماح لجميع المركبات بالحركة بحرية خارج أوقات حظر التجوال”.ويجدر بالذكر أن اللجنة العليا للصحة والسلامة كانت قد قررت استمرار إجراءات حظر التجوال ومنع التجمعات، […]

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