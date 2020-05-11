يحتاج الجسم بين الإفطار والسحور عدة ليترات من الماء

2020/05/11 | 09:59 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لا تنصح التوصيات الصحية بشرب الكثير من الماء على الإفطار في رمضان، فالأفضل تناول تمرات أو أية فواكه بديلة، ثم الشوربة، لكن بعد تناول وجبة العشاء الرئيسة ينبغي أن يحصل الجسم على السوائل التي يحتاجها.إليك كمية الماء المطلوب تناولها بين الإفطار والسحور: – سيحتاج جسمك لتراً ونصف اللتر من الماء أو السوائل الخالية من

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