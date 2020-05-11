مصرف الرافدين يعلن صرف رواتب المتقاعدين لشهر أيار 2020

2020/05/11 | 10:04 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد اعلن مصرف الرافدين، اليوم الإثنين، انجازه توزيع رواتب المتقاعدين المدني والعسكري لشهر أيار.وذكر المكتب الإعلامي للمصرف، في بيان، ان “المصرف استنفر امكانياته لصرف رواتب المتقاعدين بعد وصول التمويل واستلام الصكوك وقوائم الرواتب الخاصة بالمتقاعدين واستخدم تقنياته الالكترونية الحديثة لرفع الرواتب على البطاقة الالكترونية”.ودعا “المتقاعدين الذين لم يتسلموا رواتبهم ،الى التوجه […]

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