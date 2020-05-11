وزارة العمل تعلن اطلاق راتب المعينِ المتفرغِ لاكثر من 98 الف مستفيد

2020/05/11 | 10:05 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تطلقُ، وزارةُ العملِ والشؤونِ الاجتماعيةِ، اليوم الاثنين، راتبَ المعينِ المتفرغِ لاكثرَ من 98 ألفَ مستفيدٍ.وأوضح وزير العمل، عادل حاشوش الركابي، في تصريح صحفي واطلعت عليه وكالة صدى، أن “الوزارة ستطلق اليوم الاثنين رواتب المعين المتفرغ لرعاية ذوي الاعاقة لاكثر من 98 ألف مستفيد كانت متأخرة لاسباب فنية بعد اتخاذ جميع الاجراءات الخاصة باطلاقها، بينما

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