نائب بالحكمة: الكاظمي لن يحسم شواغر الكابينة قبل العيد

2020/05/11 | 10:08 - المصدر: سومر نيوز

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بغداد:سومر نيوز

أكد النائب عن تيار الحكمة أسعد المرشدي، الاثنين، أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لا يستطيع حسم ما تبقى من...

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