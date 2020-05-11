2020/05/11 | 10:08 - المصدر: سومر نيوز
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نائب بالحكمة: الكاظمي لن يحسم شواغر الكابينة قبل العيد) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد:سومر نيوز
أكد النائب عن تيار الحكمة أسعد المرشدي، الاثنين، أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لا يستطيع حسم ما تبقى من...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
نائب بالحكمة: الكاظمي لن يحسم شواغر الكابينة قبل العيد) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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