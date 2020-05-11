إنهيار شركات الطيران.. ثاني أكبر شركة في أمريكا اللاتينية تطلب إشهار إفلاسها

2020/05/11 | 10:10 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد قدمت شركة أفيانكا القابضة، ثاني أكبر شركة طيران في أمريكا اللاتينية، طلبا لإشهار إفلاسها اليوم الأحد مع اقتراب الموعد النهائي لسداد سندات مستحقة وبعد سعيها دون جدوى للحصول على مساعدة عاجلة من حكومة كولومبيا من أجل النجاة من آثار أزمة فيروس كورونا.وقدرت أفيانكا قيمة التزاماتها المالية بين مليار وعشرة مليارات دولار […]

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