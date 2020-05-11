نينوى تفتتح ثلاثة جوامع وتشرع باعمار خمسة أخرى

2020/05/11 | 10:11 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلنت مديرية اوقاف محافظة نينوى، الاثنين، عن المباشرة باعادة اعمار خمسة جوامع تعرضت للتدمير خلال الاحداث التي رافقت تحرير الموصل، فيما افتتحت ثلاثة جوامع في غرب المدينة.وقال مدير اوقاف نينوى الدكتور ابو بكر كنعان في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، إن “الملاكات الهندسية في مديريتي اوقاف نينوى والبلديات افتتحت ثلاثة جوامع في قضاء تلعفر […]

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