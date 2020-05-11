موسكو تبدأ مفاوضات مبدئية مع بغداد لانشاء مفاعل نووي في العراق

2020/05/11 | 10:11 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشف السفير الروسي في العراق ماكسيم ماكسيموف، الاثنين، عن وجود مفاوضات مبدئية بين العراق وروسيا لانشاء مفاعل نووي في العراق، مبينا ان هذه المشاريع ضخمة ومن الضروري ان يتم التحضير لها بشكل جيد من اجل نجاحها.وقال ماكسيموف في حوار متلفز تابعته /المعلومة/ ان “روسيا مستعدة للتعاون مع العراق في مجال الطاقة النووية […]

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