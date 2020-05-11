علماء يحذرون من تكيّف فيروس كورونا مع البشر

2020/05/11 | 10:12 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر علماء من تكيّف فيروس كورونا مع البشر.

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