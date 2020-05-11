رصد عنف حقيقي لعواصف المشتري الشديدة بتفصيل أكبر من أي وقت مضى

2020/05/11 | 10:12 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..كشف رصد كوكب المشتري الذي استمر لسنوات عن بعض الصور الأكثر تفصيلا على الإطلاق التي التقطت للعملاق الغازي، ما يوضح الطبيعة الغريبة حقا لعواصفه واسعة النطاق.وتغطت مساحات شاسعة من الكوكب بالعواصف الشديدة التي لم نر مثلها هنا على الأرض.وفي الواقع، عاصفة “البقعة الحمراء العظيمة” المشهورة والدائمة هي أكبر من […]

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