العثور على جثتي مختطفين اثنين من الكاكائية قرب خانقين

2020/05/11 | 10:12 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اقدم تنظيم داعش على قتل شخصين من الكورد الكاكائية بعد اختطافهم اثناء حصد محاصيل زراعية في قضاء خانقين في محافظة ديالى.

وابلغ مصدر امني شفق نيوز انه تم العثور صباح اليوم على جثتي برهان ناصر فتح الله، ونبرد حاتم في قرية ميخاس التابعة لقضاء خانقين.

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