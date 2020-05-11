2020/05/11 | 10:12 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مواطنون في البصرة يناشدون بمكافحة الجرذان المنتشرة في مناطقهم هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/11 | 10:12.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مواطنون في البصرة يناشدون بمكافحة الجرذان المنتشرة في مناطقهم) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مواطنون في البصرة يناشدون بمكافحة الجرذان المنتشرة في مناطقهم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).