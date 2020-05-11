انطلاق عملية عسكرية لتعقب داعش في حوض الوقف بديالى

2020/05/11 | 10:12 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-ديالى

أعلنت مديرية شرطة محافظة ديالى، الإثنين، انطلاق عملية عسكرية لتعقب خلايا تنظيم داعش، في قرى وبساتين حوض الوقف بالمحافظة.

وذكر مدير اعلام شرطة ديالى، العميد نهاد المهداوي، في بيان، ان "عملية عسكرية انطلقت لتعقب خلايا تنظيم داعش، في قرى وبساتين حوض الوقف، المنتشرة في محيط ناحية ابي صيدا (30 كم شمال شرق بعقوبة)".

وأوضح بأن "العملية تنفذها تشكيلات أمنية متعددة، منها الشرطة، وتهدف الى تعقب الخلايا النائمة والمطلوبين على قوائم القضاء، سواء بتهم الارهاب او الجنائية، والسعي لتشميط بساتين واسعة لتفادي اي نشاط ارهابي داخلها".

وكانت خلايا تنظيم داعش، قد شنت في غضون الأيام الأخيرة، عدة هجمات، استهدفت قرى، ونقاط مرابطة، وحقول زراعية، وأبراج نقل الطاقة، في محافظة ديالى.

بغداد اليوم- الموصل

اعلن لواء أنصار المرجعية، في الحشد الشعبي، الاثنين (11 ايار 2020)، مقتل عدداً من عناصر داعش، كانوا يخططون لتنفيذ هجمات بالموصل.

وقال اللواء في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "بناء على المعلومات الاستخباراتية الدقيقة من ل

بغداد اليوم-بغداد

أفاد مصدر أمني، الإثنين، بالعثور على جثتي مزارعين مقتولين في أطراف قضاء خانقين، التابع لمحافظة ديالى، بعد أن اقدم عناصر تنظيم داعش على اختطفاهما في وقت متأخر من يوم أمس.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "القوات الامنية عثر

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أكد وزير الداخلية عثمان الغانمي، الاحد، أن شراء المناصب في الوزارة انتهى، فيما حذر من يفعل ذلك بـ "قطع يده".

وقال الغانمي في مقطع فيديو خلال اجتماعه بضباط الوزارة، "يجب ان تكون هناك قيمة للشرطي في الشارع وكذل

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