نائب كردي: حزب البارزاني اختار حقيبة الخارجية لتنفيذ خطة لعزل العراق

2020/05/11 | 10:15 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..حذر النائب عن كتلة المستقبل سركوت شمس الدين، الاثنين، من وجود خطة اعدها الحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة مسعود البارزاني لعزل العراق عن محيطه العربي والاقليمي والعالمي بترشيح شخصية فاسدة لوزارة الخارجية.وقال شمس الدين في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، ان “الديمقراطي الكردستاني لعب كثيراً بمقدرات البلد وافرغ ميزانيته عندما كان احد فاسديه وزيراً […]

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