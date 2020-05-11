انطلاق عملية عسكرية لتعقب “داعش” في ديالى

2020/05/11 | 10:16 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت قيادة شرطة ديالى، الاثنين، عن انطلاق عملية عسكرية لتعقب خلايا تنظيم داعش الاجرامي في قرى ناحية ابي صيدا شمال شرق المحافظة.وقال مدير اعلام شرطة ديالى العميد نهاد المهداوي في تصريح لـ/ المعلومة/ واطلعت عليه وكالة صدى ،ان” قوة امنية مشتركة انطلقت في عملية عسكرية في قرى ناحية ابي صيدا(25كم شمال شرق بعقوبة) لتعقب

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