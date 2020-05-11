مقتل دواعش بقصف جوي كانوا يخططون لتنفيذ هجمات بالموصل

2020/05/11 | 10:16 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة اعلن لواء أنصار المرجعية، في الحشد الشعبي، الاثنين، مقتل عدداً من عناصر داعش، كانوا يخططون لتنفيذ هجمات بالموصل.وقال اللواء في بيان، إنه "بناء على المعلومات الاستخباراتية الدقيقة من لواء انصارالمرجعية نفذ طيران الجو ضربتين محكمتين في قرية الصكورات ووادي الثرثار".وأضاف، أن "هذه الضربات أدت الى قتل جميع عناصر داعش وحرق عجلاتهم ودراجاتهم النارية في قرية الصكورات و وادي الثرثار التي كانت تنوي شن هجوم على قاطع الحضر جنوب غربي الموصل".

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