بابل.. إيقاف العمل بنظام الفردي والزوجي

2020/05/11 | 11:13 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بابلاعلن محافظ بابل حسن منديل، الاثنين، ايقاف العمل بنظام الزوجي والفردي لحركة المركبات.وقال مكتب اعلام المحافظة في بيان، ان "محافظ بابل وجه بإيقاف العمل بنظام الفردي والزوجي والسماح لجميع المركبات بالحركة بحرية خارج اوقات حظر التجوال".وأعلنت مديرية المرور العامة، الاثنين4 ايار 2020، العمل بنظام الزوجي والفردي لمرور المركبات باستثناء الاجهزة الامنية و الملاكات الطبية والصحفيين .

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