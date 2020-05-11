راضي شنيشل يكشف حقيقة رحيله عن نفط الوسط

2020/05/11 | 11:14 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مدرب فريق نفط الوسط لكرة القدم، راضي شنيشل، حقيقة رحيله عن الفريق، وإبلاغه إدارة النادي، بالبحث عن مدرب آخر، لعدم رغبته في الاستمرار بمنصبه.

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