النزاهة تعيد عقارين للدولة وتوقف قرضاً مخالفاً  للضوابط ببابل

2020/05/11 | 11:14 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيأة النزاهة، اليوم الاثنين، إعادة عقارين لملكية الدولة وإيقاف قرض مخالف للضوابط والتعليمات في محافظة بابل .

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