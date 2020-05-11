صحة الديوانية تتخذ اجراءاتها بحق الوافدين داخل المحافظة

2020/05/11 | 11:14 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت دائرة صحة الديوانية عن اتخاذ إجراءات احترازية بالمراكز الصحية للوافدين للوقاية من فيروس كورونا داخل المحافظة.وقالت الدائرة في بيان تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه إن المراكز الصحية (الجزائر _الطليعة _الحكيم ) قامت بمتابعة الوافدين من خارج البلاد و التعرف عليهم و أخذ كافة الإجراءات الوقائية بالفحص و التثقيف و تعفير المنازل لضمان عدم […]

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