خريجو الهندسة في كركوك يتظاهرون للمطالبة بالتعيين

2020/05/11 | 11:14 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ تظاهرت مجموعة من المتخرجين من كليات الهندسة في محافظة كركوك، يوم الاثنين، للمطالبة بالتعيين في إحدى مؤسسات الدولة.

وقال مراسل شفق نيوز، إن أكثر من 150 من خريجي كليات الهندسة في كركوك نظموا تظاهرة أمام مبنى المحافظة، للمطالبة بحقوقهم في التعيين بإحدى مؤسسات الدولة.

وأوضح مرأن قسما من هؤلاء المهندسين تخرجوا قبل ٨ سنوات ولم يحصلوا على فرصة التعيين الى الآن.

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