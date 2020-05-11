مسؤول بالصحة يكشف سبب تغيير مواعيد الحظر الجزئي ويؤكد: طبقنا حظراً مناطقياً بالمحافظات

2020/05/11 | 11:14 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- خاص

كشف مدير دائرة الصحة العامة في وزارة الصحة، رياض الحلفي، الإثنين (11 أيار 2020)، عن سبب تغيير مواعيد...





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