النزاهة تعيد عقارين للدولة في بابل وتوقف قرضاً بقرابة مليار دينار

2020/05/11 | 11:14 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بابل

نفَّذت هيئة النزاهة الاتحادية، الاثنين (11 ايار 2020)، عمليتي ضبط في محافظة بابل أسفرتا عن إعادة عقارين لملكية الدولة، وإيقاف صرف قرض مخالف للضوابط والتعليمات.

وذكرت الهيأة أن "دائرة التحقيقات، وفي معرض حديثها عن العملية الأولى، أشارت إلى أن ملاكات مكتب تحقيق بابل التابع للهيئة، تمكنت بعد الانتقال إلى مديرية التسجيل العقاري في المحافظة من ضبط حالات تلاعب وتزوير في عقارين وتسجيلهما بأسماء أشخاص دون وجه حقٍّ"، موضحة أنه "تمَّ ضبط أصل إضبارة العقارين وإعادتهما إلى ملكية الدولة".

وأضافت الدائرة إن "العقارين مُسجَّلان باسم وزارة المالية وحق التصرُّف فيهما لبلدية الحلة بموجب قيودٍ مُسجَّلةٍ في عام 1977، علما أن قيمتهما التقديرية تصل إلى ملياري دينار".

وفي غضون ذلك، أشارت النزاهة إلى أن "فريق عمل المكتب الذي انتقل إلى المصرف الزراعي- فرع المحاويل وبعد جمع المعلومات والتحري، تمكن من ضبط إضبارة صرف قرض بقرابة مليار دينار"، لافتة إلى أن "القرض تمَّ منحه بعد تقديم ضمانات تشوبها شبهات تزوير، فضلاً عن كونها لا تُغطِّي مبلغ القرض".

وأوضحت الدائرة أن "قيمة القرض الكلية بلغت (996,000,000) مليون دينار، لافتة إلى أن إجراءات المكتب تمخَّضت عن إيقاف هدر المبلغ المتبقي البالغ (333,000,000) مليون دينار، الذي كان جاهزاً للصرف".

وبيَّـنت أنه "تمَّ تنظيم محضر ضبط أصوليٍّ بالمضبوطات في العملية، وعرضه على السيد قاضي محكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة في محافظة بابل؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة".

بغداد اليوم- خاص

كشف مدير دائرة الصحة العامة في وزارة الصحة، رياض الحلفي، الإثنين (11 أيار 2020)، عن سبب تغيير مواعيد حظر التجوال الجزئي في بغداد.

وقال الحلفي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "تغيير مواعيد حظر التجوال محاولة لتوضيح تأثير قرار

بغداد اليوم- بغداد

توقعت هيأة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، الاثنين، (9 أيار 2020)، حالة الطقس خلال اليوم واليومين المقبلين في عموم البلاد.

وذكرت الهيأة في بيان، تلقته (بغداد اليوم)، ان "طقس اليوم الاثنين، سيكون في المنطقة الوسطى صحواً،

بغداد اليوم – بابل

وجه محافظ بابل حسن منديل، الإثنين (11 أيار 2020)، بإيقاف العمل بنظام الفردي والزوجي في المحافظة.

وذكر المكتب الإعلامي للمحافظ، في بيان موجز، أن الأخير، "وجه بإيقاف العمل بنظام الفردي والزوجي والسماح لجميع المركبات

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