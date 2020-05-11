تربية العراق تحدد مواد الامتحانات الوزارية المطلوبة للمرحلة الابتدائية

2020/05/11 | 11:14 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت المديرية اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﻫﺞ اﻟﺪراﺳﻴﺔ بوزاة التربية العراقية، عن المواد الدراسية غير المطلوبة بالامتحانات الوزارية الخاصة بتلاميذ مرحلة السادس الابت...

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