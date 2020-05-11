حملة وعي للحشد تعفر دائرة استئناف القادسية في الديوانية وتوزع 400 سلة غذائية لمستحقيها

2020/05/11 | 11:15 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تواصل حملة وعي للحشد الشعبي، الاثنين، عمليات التعفير والتوعية للحد من تفشي جائحة كورونا في محافظة الديوانية، فيما وزعت مئات السلات الغذائية بين العوائل الفقيرة.وقال اعلام الحشد في بيان وتلقته وكالة صدى انه ” ضمن حملة وعي عفرت فرق المتطوعين والحشد الشعبي محكمة استئناف القادسية في الديوانية للوقاية من فايروس كورونا”، لافتا الى ان

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