سعر الدولار في العراق اليوم الاثنين 11 أيار 2020

2020/05/11 | 11:17 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد ارتفعت اسعار صرف الدولار ببورصة الكفاح والأسواق المحلية، اليوم الاثنين، (11 ايار 2020).وسجلت أسعار بورصة الكفاح – بغداد 124.000 دينار لكل 100 دولار.أسعار البيع والشراء في محلات الصيرفة سعر بيع الدولار = 124.500 دينار.سعر شراء الدولار = 123.250 دينار.

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