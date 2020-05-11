وزارة الزراعة: الحرائق لم تؤثر على خطة العام الحالي

2020/05/11 | 11:19 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت وزارة الزراعة، اليوم الاثنين، أن الحرائق في المناطق الزراعية التي شهدتها بعض المحافظات بالأيام الماضية لم تؤثر على الخطة الزراعية للعام الحالي.وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة حميد النايف في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع) واطلعت عليه وكالة صدى ، إن “الوزارة شكلت بالتعاون مع الدفاع المدني غرف عمليات مشتركة في جميع المحافظات

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