هيئة النزاهة تعلن اعادة عقارين للدولة وتوقف قرضاً مخالفاً للضوابط في بابل

2020/05/11 | 11:20 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغدادأعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الاثنين، عن تنفيذ عمليتي ضبط في محافظة بابل أسفرتا عن إعادة عقارين لملكية الدولة، وإيقاف صرف قرض مخالف للضوابط والتعليمات.وذكر بيان للهيئة تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه، أن “ملاكات مكتب تحقيق بابل التابع للهيئة، تمكنت بعد الانتقال إلى مديرية التسجيل العقاري في المحافظة من ضبط حالات تلاعب وتزوير […]

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