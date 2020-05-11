روسيا تحتل المركز الثالث عالميا من حيث عدد الإصابات بـ”كورونا”

2020/05/11 | 11:20 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السلطات الصحية الروسية عن تسجيل 94 وفاة و11656 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال اليوم الماضي لتصعد بذلك روسيا إلى المركز الثالث عالميا من حيث عدد الإصابات مع 221344 حالة.وتجاوز إجمالي الوفيات في عموم البلاد عتبة الألفين ليبلغ 2009.وأشار مركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا في بيان له إلى أن العدد الكلي للمتعافين […]

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