أربيل تمدد غلق اماكن الترفيه والعزاء: مخاوف كورونا لم تنتهِ

2020/05/11 | 11:26 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت محافظة أربيل عاصمة إقليم كوردستان، الاثنين، عن تمديد إغلاق المقاهي وقاعات المناسبات وأماكن أخرى للوقاية من انتشار فيروس كورونا.

وذكر بيان لمحافظة أربيل ورد لوكالة شفق نيوز، أن "السلطات قررت الإبقاء على إغلاق نوادي المشروب ومقاهي الأركيلة واماكن المساج وقاعات الاحتفالات ومناسبات التعزية وايضا اقامة مراسم التعزية".

كما قررت سلطات أربيل منع زيارة المرضى في المستشفيات"، مشيرة إلى أن "مخاوف كورونا مازالت مستمرة".

وقررت داخلية اقليم كوردستان، مساء الاحد، تمديد حظر التجوال بين محافظات الاقليم والتنقل بين المحافظات العراقية الاخرى ضمن اجراءات مفروضة للوقاية من فيروس كورونا.

وأعلنت وزارة الصحة في حكومة إقليم كوردستان العراق امس الاحد عدم تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية، وهو اليوم السادس على التوالي بلا تشخيص إصابات بالفيروس.

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