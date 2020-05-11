“ناقل العدوى الفائق” يظهر في دولة افريقية ويصيب أكثر من 500 بكورونا

2020/05/11 | 11:26 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الرئيس الغيني نانا أكوفو أدو أن عاملاً في أحد مصانع تعليب الأسماك بالبلاد، نقل عدوى فيروس كورونا المستجد إلى المئات من عمّال المصنع.وقال أكوفو أدو في خطاب له: “إن 533 حالة من بين 921 حالة جديدة تم تسجيلها بين الأربعاء والخميس (الماضيين)، هي لعمال مصنع تعليب الأسماك في تيما (الساحلية).والعدوى انتقلت إليهم […]

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