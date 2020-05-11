كيفية التعامل مع القوارب الإيرانية السريعة.. جيمس ستافريديس

2020/05/11 | 11:27 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب: جيمس ستافريديس أطلق الرئيس دونالد ترمب، رسالة تحذير موجه إلى إيران بنشره «تغريدة»، قال فيها إن أي «تحرش» آخر ببوارج حربية أميركية من جانب الأسطول الإيراني في الخليج، سيسفر عن تدمير الوحدات الإيرانية.الواضح أن التغريدة جاءت رداً على فيديوهات أظهرت سفناً إيرانية تتصرف على نحو مسيء.وترمي التغريدة إلى وقف مقاتلات السطح الصغيرة […]

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