اكتشاف مثير.. اضطراب النوم يهدد صحة القلب

2020/05/11 | 11:32 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في اكتشاف مثير، توصلت دراسة جديدة، إلى أن الذهاب إلى النوم متأخرا بعد دقيقة واحدة فقط من الوقت المعتاد، تتسبب في زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب.ووفقا لصحيفة “ذا صن” البريطانية، فإن مجموعة من الخبراء توصلوا إلى أن الروتين المتقطع للنوم عن طريق تأخير النوم بين دقيقة واحدة إلى 30 دقيقة يسبب ارتفاع معدل ضربات القلب […]

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