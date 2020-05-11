الاقتصاد الأميركي ومجد ما بعد الحرب العالمية الثانية.. آرون براون

2020/05/11 | 11:33 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب: آرون براون أنفقت الحكومة الأميركية 2.6 تريليون دولار لدعم الاقتصاد في ظل انتشار جائحة فيروس «كورونا»، وقام مجلس الاحتياطي الفيدرالي بمطابقة هذا المبلغ في شراء الأصول.لم ننته بعد من محاربة فيروس «كورونا»، لذا قد تكون حماية الاقتصاد عام 2020 أغلى شيء حاولت الولايات المتحدة القيام به على الإطلاق.لذلك ضع في اعتبارك أن […]

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