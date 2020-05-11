حلقة زائدة ومنصب وهمي ..

2020/05/11 | 11:35 - المصدر: سكاي برس

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بغداد/ سكاي برس

كشف السياسي العراقي، صادق الموسوي عن اعفاء حنان الفتلاوي من منصبها

وقال الموسوي في تغريدة عبر حسابه، ان الكاظمي امر بأنهاء وظيفة حنان الفتلاوي كمستشارة لشؤون المرأة،معتبرا هذا المنصب حلقة زائدة لا فائدة منه.

واعتبر منصب الفتلاوي وهميا وهو مستشار لشؤون المرأة لاسيما وانها كبّدت ا...

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