روسيا تستعد لـ«استثمار ضخم» في حقل المنصورية الغازي

2020/05/11 | 11:36 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

كشف السفير الروسي في بغداد ماكسيم ماكسيموف، الاثنين، عن عرض روسي لاستثمار ضخم في حقل غاز المنصورية في ديالى، مبينا ان العلاقات الاقتصادية والعسكرية مع العراق في غاية الاهمية والقوة.

وقال ماكسيموف في حوار متلفز تابعته "الاقتصاد نيوز" إن "الشركات الروسية تسعى الى استثمار ضخم وقد قدمت مناقصة لاستثمار في حق غاز المنصورية في ديالى".

واضاف أن "ثلاث شركات روسية في العراق تنتج نحو 600 الف برميل من النفط يوميا بضمنه شرطة كاز بروم نفط حيث تشتغل في محافظة واسط في حقل بدرة نحو 100 الف برميل نفط يوميا وفي حقل القرنة 400 الف برميل".

وتابع أن "موسكو تهتم اهتماما خاصا باللجنة الروسية العراقية وقد كلفت نائب رئيس الوزراء برئاسة الجانب الروسي لاهميتها البالغة وقد تاجيل انعقادها بسبب كورونا"، مبينا أن "موسكو تحتضن 3 الاف طالب عراقي مجال علمية عالية وطبية وقد زادت عدد الطلاب ضمن المنحة الى 120 طالبا عراقيا سنويا".

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