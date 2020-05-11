ارتفاع في عدد الوفيات جراء كورونا في ألمانيا

2020/05/11 | 11:41 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا الاثنين ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد بـ357 حالة و22 وفاة.وأصبح إجمالي عدد حالات الإصابة 169575، بينما بلغت الوفيات7417 حالة ومقارنة مع بيانات يوم أمس، فإن عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس يوم الأحد كانت667 حالة و13 وفاة.وكان المعهد ذكر الأحد أن […]

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