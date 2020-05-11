ازيلت ام تمزقت؟ .. الحشد يصدر توضيحا بشأن صورة المهندس قرب المطار

2020/05/11 | 11:41 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أصدرت مديرية اعلام الحشد الشعبي، الاثنين، توضيحا بشأن الانباء التي تحدثت عن إزالة صورة نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي الشهيد أبو مهدي المهندس قرب مطار بغداد الدولي.وقالت المديرية في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إنه “تداولت مواقع التواصل الاجتماعي انباء غير دقيقة بشأن إزالة صورة القائد الشهيد أبو مهدي المهندس بالقرب من مطار […]

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