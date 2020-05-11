الحشد الشعبي يدمر مضافة لداعش في صحراء الصينية ضمن عمليات “ثأر الصائمين”

2020/05/11 | 11:42 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دمرت قوة من الحشد الشعبي، الاثنين، مضافة لعناصر داعش في صحراء الصينية ضمن عمليات ثأر الصائمين في صلاح الدين.وقال اعلام الحشد في بيان وتلتقه وكالة صدى ان ” اللواء 35 و42 و6 والكتيبة الرابعة في مديرية مقاتلة الدروع للحشد واصلوا صباح اليوم تقدمهم لتطهير صحراء الصينية من فلول داعش “، مبينا ان “قوات الكتيبة

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