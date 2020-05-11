بعد مايو الأسود.. هل ستهبط أسعار النفط مرة آخرى إلى نطاق سالب؟

2020/05/11 | 11:43 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد تلقى المستثمرون في سوق النفط صفعة قوية في العشرين من أبريل عندما انخفضت العقود الآجلة لخام “نايمكس” الأمريكي تسليم مايو أدنى الصفر للمرة الأولى على الإطلاق.ورغم أن التواجد في النطاق السالب استمر لأقل من 24 ساعة، إلا أن هذا التراجع أثار الجدل في الأسواق بشان ما إذا كان من الممكن هبوط […]

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