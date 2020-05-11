2020/05/11 | 11:43 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد أكدت وزارة الزراعة، الاثنين، أن الحرائق في المناطق الزراعية التي شهدتها بعض المحافظات بالأيام الماضية لم تؤثر على الخطة الزراعية للعام الحالي.وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة حميد النايف بحسب الإعلام الحكومي، إن "الوزارة شكلت بالتعاون مع الدفاع المدني غرف عمليات مشتركة في جميع المحافظات لمتابعة موضوع الحرائق التي تستهدف المحاصيل الزراعية".وأضاف أن "اسباب الحرائق متعددة تتراوح بين تماس كهربائي أو إهمال بوضع مواد تتعرض للحرق في موقع الحقول أو نتيجة العواصف مثلما حصل في مزراع محافظة ديالى قبل أيام، إذ بسبب سرعة الهواء مع توفر شرارات الكهربائية يتسبب ذلك في احتراق المزارع".وأشار النايف الى أن "المساحات الزراعية المحترقة في بعض المحافظات بالأيام الماضية لم تتسبب بخسائر كبيرة كما يشاع في بعض وسائل الأعلام"، مبينا أنها "لم تؤثر على الانتاج والخطة الزراعية سيما وأنها لا تتجاوز الـ4 بالمئة من المساحة المزروعة الكلية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الزراعة: الحرائق لم تؤثر على خطة العام الحالي وهذه أسبابها) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الزراعة: الحرائق لم تؤثر على خطة العام الحالي وهذه أسبابها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).