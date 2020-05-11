الحشد الشعبي يصدر بياناً بشأن أنباء إزالة صورة المهندس وسليماني قرب مطار بغداد

2020/05/11 | 11:44 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدرت مديرية الإعلام في هيئة الحشد الشعبي تنويها أنباء إزالة صورة المهندس وسليماني قرب مطار بغداد .وقالت في البيان : تداولت مواقع التواصل الاجتماعي انباء غير دقيقة بشأن إزالة صورة القائد الشهيد أبو مهدي المهندس بالقرب من مطار بغداد الدولي.واوضحت بأن الصورة المتداولة تعود الى تاريخ (6 / 5 / 2020) حيث تمزقت

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