2020/05/11 | 11:45 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حصيلة الوفيات جراء كورونا ترتفع لاكثر من 283 الف انسان على الكوكب هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/11 | 11:45.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حصيلة الوفيات جراء كورونا ترتفع لاكثر من 283 الف انسان على الكوكب) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حصيلة الوفيات جراء كورونا ترتفع لاكثر من 283 الف انسان على الكوكب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).