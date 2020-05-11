2020/05/11 | 11:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- بغداد

كشفت مديرية اعلام الحشد الشعبي، الاثنين (11 أيار 2020)، حقيقة إزالة صورة كبيرة معلقة لقائد فيلق القدس الإيراني، قاسم سليماني، ونائب رئيس هيأة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، الذين اغتيلا بعملية أمريكية، قرب مطار بغداد الدولي.

وقالت مديرية إعلام الحشد الشعبي في بيان، إن "مواقع التواصل الاجتماعي تداولت انباء غير دقيقة بشأن إزالة صورة القائد الشهيد أبو مهدي المهندس بالقرب من مطار بغداد الدولي".

وأضاف البيان: "نود التوضيح بأن الصورة المتداولة تعود الى تاريخ (6 / 5 / 2020) حيث تمزقت بسبب الرياح والعاصفة التي ضربت بغداد في ذلك اليوم".





وتابعت المديرية: "يجري حاليا العمل على استبدال الصورة التي تمزقت بصورة أخرى، علما ان هذه الصورة كانت بمبادرة من متطوعين ومحبين".

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا، في وقت سابق، أنباء عن إزالة الصورة الكبيرة المعلقة، للمهندس وسليماني، بالقرب من مطار بغداد الدولي.

بغداد اليوم- خاص

كشف مدير دائرة الصحة العامة في وزارة الصحة، رياض الحلفي، الإثنين (11 أيار 2020)، عن سبب تغيير مواعيد حظر التجوال الجزئي في بغداد.

وقال الحلفي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "تغيير مواعيد حظر التجوال محاولة لتوضيح تأثير قرار

بغداد اليوم- بابل

نفَّذت هيئة النزاهة الاتحادية، الاثنين (11 ايار 2020)، عمليتي ضبط في محافظة بابل أسفرتا عن إعادة عقارين لملكية الدولة، وإيقاف صرف قرض مخالف للضوابط والتعليمات.

وذكرت الهيأة أن "دائرة التحقيقات، وفي معرض حديثها عن ال

بغداد اليوم- بغداد

توقعت هيأة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، الاثنين، (9 أيار 2020)، حالة الطقس خلال اليوم واليومين المقبلين في عموم البلاد.

وذكرت الهيأة في بيان، تلقته (بغداد اليوم)، ان "طقس اليوم الاثنين، سيكون في المنطقة الوسطى صحواً،

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( الحشد الشعبي يصدر بياناً بشأن أنباء إزالة صورة المهندس وسليماني قرب مطار بغداد) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( الحشد الشعبي يصدر بياناً بشأن أنباء إزالة صورة المهندس وسليماني قرب مطار بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).