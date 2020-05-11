ماليزيا تمدد فترة الإغلاق وتحظر السفر بين الولايات قبل احتفالات عيد الفطر

2020/05/11 | 11:49 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ماليزيا تمدّد قيود فيروس كورونا الجديد لأربعة أسابيع أخرى.كما أعلن رئيس الوزراء محي الدين ياسين عن حظر السفر بين الولايات قبل احتفالات عيد الفطر.وسمحت الحكومة للشركات بالعمل بشرط اتخاذ تدابير مناسبة للصحة والسلامة، في الوقت الذي ما زالت تجمعات كبيرة فيه محظورة.يذكر أن ماليزيا سجلت أكثر من 6500 حالة مؤكدة، و108 قتلى.

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