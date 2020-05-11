إقليم كردستان: عدم تسجيل اصابات بـ”كورونا” لليوم السادس على التوالي

2020/05/11 | 12:45 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة في حكومة إقليم كوردستان العراق يوم الاحد عدم تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية، وهو اليوم السادس على التوالي بلا تشخيص إصابات بالفيروس.واشار البيان الى ان الوزارة قامت خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية باجراء (١٢١٦) فحصا على مستوى اقليم كوردستان حيث كانت النتائج جميعها سلبية ولم يتم تسجيل اية اصابة جديدة.واجملت […]

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