البرلمان يستضيف أول وزير في حكومة الكاظمي

2020/05/11 | 12:46 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..أعلنت لجنة التربية, الاثنين، عن توجيه إلى وزير التربية الجديد لاستضافته باقرب وقت ممكن لمناقشة الواقع التربوي خاصة فيما يتعلق بالامتحانات وبعض الملفات الضرورية.وقالت عضو اللجنة النائب انتصار علي في تصريح لـ / المعلومة / , ان “ملف الامتحانات والعام الدراسي يعد من اهم الملفات على صعيد الحكومة للعام […]

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