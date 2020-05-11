إيران: تبادل السجناء بيننا وبين امريكا لا يحتاج لوساطة

2020/05/11 | 12:47 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ ذكر المتحدث باسم الحكومة علي ربيعي يوم الاثنين أن اطلاق سراح و تبادل السجناء بين ايران وامريكا ليس بحاجة الى وساطة ولا الى اجراء مفاوضات.

وقال ربيعي في تصريح ادلى به للصحفيين اليوم ماطرحه سابقا بشأن تبادل السجناء بين ايران وامريكا يرتبط بنفس الاقتراح الذي قدمه وزير الخارجية محمد جواد ظريف قبل عامين والذي أكد فيه استعداد ايران لتبادل السجناء مع كل دول العالم وليس فقط مع امريكا.

واضاف ان هذا الأمر ليس بحاجة الى وساطات أو اجراء مفاوضات اذا توفرت الارادة التنفيذية ، موضحا ان مكتب رعاية المصالح الذي تمثله سويسرا بامكانه بما يملك من تجربة ادارية ان ينجز عملية التبادل.

أعربت إيران عن استعدادها لإجراء تبادل كامل للسجناء مع الولايات المتحدة.

ونقل موقع "خبر أون لاين" الإلكتروني، أمس الأحد، عن المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي ربيعي، أن بلاده مستعدة لإجراء تبادل كامل للسجناء مع الولايات المتحدة، وأن واشنطن لم ترد بعد على دعوة إيران بهذا الخصوص.

وقال ربيعي: "نشعر بقلق على سلامة وصحة الإيرانيين الموجودين في السجون..



ونحمل أمريكا مسؤولية سلامة الإيرانيين وسط تفشي فيروس كورونا المستجد".

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